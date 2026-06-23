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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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23.06.2026
SWX
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24.06.2026 06:46:18

LOréal Underperform

L'Oréal
352.64 CHF 1.60%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 323 auf 328 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Molly Wylenzek geht davon aus, dass die Franzosen auch im zweiten Quartal stärker gewachsen sind als die Branche, wie sie am Dienstag in ihrem Ausblick auf den Bericht Ende Juli schrieb. Jüngste Deals machten sich zudem positiv beim Ergebnis bemerkbar. Die Aktienbewertung setze aber weiterhin eine Dynamik voraus, die es so nicht mehr gebe./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 12:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
328.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
375.90 € 		Abst. Kursziel*:
-12.74%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
376.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.77%
Analyst Name::
Molly Wylenzek 		KGV*:
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