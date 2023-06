NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Der Körperpflegekonzern dürfte sein starkes Umsatzwachstum im zweiten Jahresviertel fortgesetzt haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Die erwartete starke Entwicklung sei aber bereits eingepreist./edh/he;