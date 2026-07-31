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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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03.08.2026 19:48:07

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für L'Oreal nach Zahlen zum zweiten Quartal von 445 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Hautpflegesparte treibe die Marge weiter voran und sichere auch zukünftiges Wachstum, schrieb Katharina Schmenger in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der französische Kosmetikkonzern dürfte in der Lage sein, seinen Marktanteil weiter zu erhöhen. Dies sollte durch Produkteinführungen und Übernahmen getrieben sein./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 18:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 19:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Kaufen
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