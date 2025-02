L'Oréal 367.36 CHF -0.58% Charts

News

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung der Franzosen sei wegen China und den USA mau, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Donnerstagabend nach Zahlen. Die Profitabilität sei allerdings solide und das Ergebnis je Aktie habe die Erwartungen getoppt./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 22:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.