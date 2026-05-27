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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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28.05.2026 08:07:03

LOréal Buy

L'Oréal
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
435.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
386.45 € 		Abst. Kursziel*:
12.56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
390.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
Analyst Name::
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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