L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
355.30CHF
12.25CHF
3.57 %
09:40:50
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.05.2026 08:07:03
LOréal Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 374 auf 435 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Wachstum der Franzosen stehe vor einer Beschleunigungsphase, schrieb Fulvio Cazzol am Mittwochabend. Damit dürften sie zum Tempo der Vergangenheit zurückkehren. Die Aktie habe allerdings noch nicht reagiert, die "Bären" mieden den Konsumgütersektor./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 17:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
435.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
386.45 €
|
Abst. Kursziel*:
12.56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
390.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.48%
|
Analyst Name::
Fulvio Cazzol
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
25.05.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.05.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
11.05.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.05.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|April 2026: So schätzen Experten die LOréal-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.04.26
|Stoxx Europe 50-Papier LOréal-Aktie: Über diese Dividende können sich LOréal-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
27.04.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
24.04.26