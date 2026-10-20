London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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20.10.2026 11:43:10
London Stock Exchange (LSE) Overweight
London Stock Exchange
95.13 CHF -0.02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat London Stock Exchange auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
102.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86.68 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|95.19
|0.04%
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