London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, lobte Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem hätten die Briten die Berichte über den Kauf des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar bestätigt./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
136.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
93.38 £
|
Abst. Kursziel*:
45.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
94.32 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.19%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
15:00
|London Stock Exchange hebt Ziele erneut an - Milliardenzukauf in den USA (AWP)
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12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
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12:26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
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09:28
|STOXX-Handel STOXX 50 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
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09:28
|Börse London in Rot: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
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21.10.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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21.10.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|London Stock Exchange Neutral
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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