London Stock Exchange 102.96 CHF 5.80% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13600 Pence belassen. Der Börsenbetreiber habe die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele angehoben, lobte Ben Bathurst in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem hätten die Briten die Berichte über den Kauf des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar bestätigt./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:09 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.