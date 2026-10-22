London Stock Exchange 103.63 CHF 6.49% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Die Erträge des Börsenbetreibers hätten den Erwartungen entsprochen, was auf ein Erreichen der Jahresziele hinauslaufe, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.