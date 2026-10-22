London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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22.10.2026 12:47:57
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
103.63 CHF 6.49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Pence belassen. Die Erträge des Börsenbetreibers hätten den Erwartungen entsprochen, was auf ein Erreichen der Jahresziele hinauslaufe, schrieb Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1.10 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93.10 £
|
Abst. Kursziel*:
-98.82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
94.60 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-98.84%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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