London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des US-Kreditdatenanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die zunächst deutlich negative Reaktion der LSE-Aktie auf die Nachricht reflektiere die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Umfangs der Transaktion und der Opportunitätskosten im Vergleich zu möglichen Aktienrückkäufen, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
117.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
83.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09:28
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse London: FTSE 100 legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|London Stock Exchange owner in talks to buy credit specialist Octus (Financial Times)
|
13.10.26
|London Stock Exchange owner in talks to buy credit specialist Octus (Financial Times)
|
12.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|14:00
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|Deutsche Bank AG
|13:12
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|UBS AG
|09.10.26
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|Deutsche Bank AG
|08.10.26
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|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|05.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|91.58
|0.20%
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|14:00
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London Stock Exchange Buy
|13:59
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