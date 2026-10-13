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London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

91.58
CHF
0.18
CHF
0.20 %
17:28:33
BRXC
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14.10.2026 13:12:12

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
91.58 CHF 0.20%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) anlässlich bestätigter Gespräche über eine Übernahme des US-Kreditdatenanbieters Octus für 3,5 Milliarden US-Dollar auf "Buy" mit einem Kursziel von 11700 Pence belassen. Die zunächst deutlich negative Reaktion der LSE-Aktie auf die Nachricht reflektiere die Bedenken der Anleger hinsichtlich des Umfangs der Transaktion und der Opportunitätskosten im Vergleich zu möglichen Aktienrückkäufen, schrieb Michael Werner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 06:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
117.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.98 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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