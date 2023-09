FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat nach Zahlen von 76 auf 74 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Saatgutspezialist habe in einem anspruchsvollen Umfeld ein starkes Geschäftsjahr absolviert, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Einziger Schönheitsfleck sei die schwache Entwicklung beim US-Gemeinschaftsunternehmen AgReliant gewesen. Nach Ansicht des Experten bleibt derweil die weiterhin gute Lage im Agrargeschäft, die robuste Nachfrage nach neuartigen Zuckerprodukten und die hohe Dynamik im Mais-Geschäft in Brasilien unzureichend im Aktienkurs eingepreist./tav/he;