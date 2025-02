NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen und einer dazu abgehaltenen Telefonkonferenz von 43 auf 42 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta attestierte dem Lager- und Logistikausrüster in einer am Dienstag vorliegenden Studie positive Eckdaten zum vergangenen Jahr, aber auch einen gedämpften Ausblick auf das neue Jahr. In der Folge kürzte er seine diesjährige operative Gewinnschätzung auf ein Niveau von 10 Prozent unter dem Konsens./tih/he;