NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40,60 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte den Umsatz im ersten Jahresviertel um 2 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim Auftragseingang rechnet er mit einem Plus von 12 Prozent./edh/he;