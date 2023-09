NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfte ein gutes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der anhaltende zyklische Gegenwind lasse ihn aber für die Ergebnisentwicklung 2024 vorsichtig werden./edh/la;