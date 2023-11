KION GROUP 33.38 CHF -9.20% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Kion im Zuge eines Analystenwechsels von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 37 Euro leicht angehoben. Nach drei soliden Jahren hätten die Intralogistik- und Materialumschlag-Unternehmen nur begrenzten Spielraum für eine größere Volumenerholung im ersten Halbjahr 2024, schrieb der neu zuständige Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Beim Gabelstapler-Produzenten Kion hält er den Marktkonsens für die Margen im kommenden Jahr für zu hoch./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 17:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



