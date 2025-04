HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lagerlogistik-Spezialist habe jüngst in einer Telefonkonferenz darauf hingewiesen, dass der Auftragseingang seiner beiden Geschäftsbereiche im Jahresvergleich ordentliche Wachstumsraten aufweisen dürfte, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei positiv, aber auch notwendig, um die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen. Augustin geht nämlich davon aus, dass der Umsatz von Kion im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich zurückgegangen sein dürfte./ck/ajx;