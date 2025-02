HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Mit neuen Sparmaßnahmen kontere der Spezialist für Lagerlogistik den 2025 erwarteten Gegenwind, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalseckdaten. In diesem Jahr wieder wachsende Auftragseingänge sollten die Aktien auf ihrem derzeit moderaten Bewertungsniveau stützen./ag/tih;