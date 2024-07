MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach der Bekanntgabe einer Firmenwertabschreibung auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Dies sei kein großes Problem, da sie nicht zahlungswirksam sei, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem sei die damit erfolgte Ankündigung eines geringer als bisher erwarteten operativen Nettogewinns für das zweite Quartal letztlich eine Bestätigung des positiven Ergebnistrends des Gabelstaplerherstellers./ck/he;