Kryptokurse am Samstagmittag

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um -0,35 Prozent auf 94.367,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 94.702,29 US-Dollar gelegen hatte.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 36,7 Prozent.

Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (373,45 US-Dollar) geht es um -2,82 Prozent auf 362,91 US-Dollar nach unten.

Nach 1.787,96 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 1,19 Prozent auf 1.809,28 US-Dollar gestiegen.

Indes steigt der Litecoin-Kurs. Für Litecoin geht es nach 86,39 US-Dollar am Vortag auf 87,00 US-Dollar nach oben (0,70 Prozent).

Nach 2,183 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagmittag um 1,27 Prozent auf 2,211 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Cardano-Kurs um 0,66 Prozent auf 0,7182 US-Dollar zu. Gestern war Cardano noch 0,7135 US-Dollar wert.

Zudem legt Monero zu. Um 0,47 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 228,73 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 227,66 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2107 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 12:26 auf 0,2149 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Samstagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0054 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0053 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Stellar Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Stellar-Kurs um 3,44 Prozent auf 0,2937 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2839 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0174 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0223 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Dash um 0,49 Prozent auf 22,49 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 22,38 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet NEO um 12:25 ab. Es geht -1,20 Prozent auf 6,402 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,480 US-Dollar stand.

