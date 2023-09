HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Sparte IT&S dürfte auch in naher Zukunft als Motor für die Gewinnentwicklung fungieren, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bereinigte Ebit-Marge des Gabelstapler-Herstellers sollte trotz steigender Löhne in Deutschland im dritten Quartal "sehr gesund" geblieben sein./edh/ajx;