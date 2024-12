NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 220 auf 195 Euro gesenkt. Das Umfeld dürfte gerade für Kering und Swatch hart bleiben, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die Luxuswarenbranche. Sie liegt mit ihren operativen Ergebnisschätzungen klar unter dem Konsens./ag/bek;