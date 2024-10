Kering 238.09 CHF 10.76% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Kering bei einem unveränderten Kursziel von 235 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Franzosen seien ihrer Luxus-Konkurrenz zwar im bisherigen Jahresverlauf schon deutlich hinterhergelaufen, schrieb Analystin Louise Singlehurst in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Sie sieht hier jedoch auch eine deutlich schlechter absehbare Gewinnentwicklung. Zudem brauche der Turnaround bei Gucci hohe Investitionen, was Risiken für den Schuldenabbau bedeute./ag/gl;

