NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kering nach einer jährlichen Unternehmensveranstaltung in Italien auf "Neutral" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Der Luxusgüterkonzern habe keine Finanzzahlen oder mittelfristigen Ziele vorgestellt, sondern sich auf die strategische Ausrichtung fokussiert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/men;