NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Underperform" belassen. Lieferausfälle am Kalimarkt stützten zunächst, schrieb Analyst Charlie Bentley in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Die Kosten stiegen aber und der Start der riesigen Kali-Mine Jansen von BHP stehe vor der Tür./ag/mf;