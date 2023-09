HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für den Düngerhersteller K+S auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Dreh- und Angelpunkt sei vor allem die künftige Entwicklung der Kali-Verkaufspreise an Kunden in der Agrarbranche, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gelte abzuwarten, wann die Kali-Nachfrage wieder steige./ck/la;