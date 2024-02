ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2190 Euro belassen. Der Essenslieferdienst habe mit einer ermutigenden Geschäftsentwicklung die Erwartungen erfüllt und einen soliden Wachstumsausblick gegeben, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Das Jahresziel für das operative Ergebnis (aEbitda) liege ein wenig über der Konsensschätzung, erscheine aber konservativ./gl/tih;