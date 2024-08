MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller manövriere sich gut durch das derzeit schwierige Umfeld, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Umsätze dürften in diesem Jahr stagnieren, aber die Profitabilität (Ebit-Marge) auf 8,2 Prozent steigen./mf/edh;