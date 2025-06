LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Bereich Warenlagerautomatisierung sei generell eine Erholung in Gang - trotz aller Zollunsicherheiten, schrieb Timothy Lee in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Das starke Europageschäft von Kion und Jungheinrich sorge für gewisse Stabilität, zunehmende China-Importe seien allerdings ein Risiko./ag/tih;