MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich vor Geschäftszahlen für 2023 auf "Add" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nach einer soliden Nachfrage im Schlussquartal sollte der Logistikspezialist die Erwartungen an das Gesamtjahr erfüllt haben, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das laufende Jahr werde aber wohl schwieriger, die Hoffnung ruhe auf einer sich erholenden Nachfrage im zweiten Halbjahr./bek/ajx;