FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 110 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Betreiber von Online-Portalen liefere weiterhin Wachstum und steigende Margen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Und das in einem nach wie von Schwankungen geprägten konjunkturellen Umfeld./bek/ag;