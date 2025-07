FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke vor Zahlen für das zweite Quartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der EU-Markt für Lkw-Trailer scheine die Talsohle erreicht zu haben, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. In den USA hielten sich Kunden allerdings mit Lkw- und Trailer-Bestellungen wohl wegen der Zollunsicherheit zurück. Zudem dürfte der stärkere Euro bei Jost im zweiten Quartal für Gegenwind gesorgt haben, während die Übernahme von Hyva für Rückenwind gesorgt haben sollte./mis/ag;