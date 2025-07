JOST Werke 40.82 CHF 0.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke vor Zahlen von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vollständige Konsolidierung der übernommenen Hyva dürfte den Umsatz des LKW-Zulieferers im zweiten Quartal getrieben haben, schrieb Analyst Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Insgesamt sollte das abgelaufene Quartal im schwierigen Umfeld solide verlaufen sein./rob/mf/ag;

