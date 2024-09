MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik anlässlich der Baader Investment Conference auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Investorenveranstaltung habe sein Vertrauen in die Ziele des Hightech-Unternehmens für 2025 trotz der konjunkturellen Schwäche untermauert, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Montag vorliegenden Studie. Finanzchefin Prisca Havranek-Kosicek habe mit ihrer Präsentation überzeugt und den Ausblick auf 2024 bestätigt./edh/nas;