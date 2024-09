JCDecaux 18.36 EUR -1.66% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 27,20 auf 28,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gemessen am neuen Kursziel bleibe die Aktie wegen ihres mehr als 50-prozentigen Aufwärtspotenzials auf einer Liste der besonders überzeugenden Anlageideen, schrieb Analyst James Tate in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das auf Außenwerbung spezialisierte Unternehmen sie gut positioniert, um von sich verbessernden strukturellen Wachstumsaussichten in der Branche zu profitieren./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 17:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



