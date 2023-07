NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo vor der anstehenden Branchen-Berichtssaison von 3,30 auf 3,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal der italienischen Banken sollte gestützt worden sein von höheren Zinserträgen und niedrigen Risikovorsorgen, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt habe aber wohl schon vorweggenommen, dass die Erwartungen übertroffen und die Ziele etwas angehoben werden. Intesa bleibt ihre bevorzugte Wahl./tih/edh;