FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 4,00 auf 4,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Solide, schlau und profitabel, so lobte Analyst Giovanni Razzoli die Italiener in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht./ag/ngu;