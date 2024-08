NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 215 Pence belassen. Das operative Quartalsergebnis der Fluggesellschaft habe die Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe es Enttäuschungen gegeben. Unter anderem, weil die Übernahme von Air Europa wegen des Widerstands durch die Aufsichtsbehörden abgeblasen worden sei. Irving zufolge wäre der Zukauf ein "äußerst attraktiver Deal" gewesen. Er hätte zwei Fluggesellschaften am selben Drehkreuz vereint und einen Gewinnzuwachs pro Aktie ermöglicht, der ihm zufolge leicht zweistellig hätte werden können./ck/he;