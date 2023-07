ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Intel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 US-Dollar belassen. Der Aufbau einer Produktionsstätte des Halbleiterkonzerns im US-Bundesstaat Arizona laufe nach Plan, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Werk dürfte im kommenden Jahr die Produktion in vollem Umfang aufnehmen./gl/edh;