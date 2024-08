ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Halbleiterkonzerns sei 2 Prozent besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. An den Konsensschätzungen für die Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 dürfte sich nicht viel ändern./edh/bek;