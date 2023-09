ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon auf "Buy" belassen. Der Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter dürfte bis 2027 jährlich im Schnitt um 38 Prozent wachsen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. China investiere massiv in entsprechende Produktionskapazitäten. Die gesamte Branche sollte von dem Marktwachstum profitieren, wobei er weiterhin Infineon und Rohm bevorzuge./gl/tih;