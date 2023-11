NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Bei dem Textilkonzern sollten das sehr starke Umsatzvolumen und der geringere Gegenwind durch externe Faktoren weiterhin die Bruttomarge gestützt haben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Spanier dürften ihre Waren erneut zu Vollpreisen auf einem höheren Niveau als vor der Corona-Pandemie verkauft haben./la/tih;