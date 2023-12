NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Modekonzern habe insgesamt starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie habe seine Prognose leicht übertroffen. Aufgrund des erhöhten Bruttomargenziels für das laufende Geschäftsjahr könnten die Konsensschätzungen für die Folgejahre steigen./edh/mis;