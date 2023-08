LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Inditex vor Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Nicolas Champ rechnet mit einer soliden Gewinnentwicklung des spanischen Modekonzerns. Dies schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Geschäfte in den USA und die dortige Expansion von Inditex dürften aber etwas stärker in den Fokus rücken angesichts der kurzfristig ungewissen Konjunktur in dem Land./ajx/mf;