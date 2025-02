NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 13,50 auf 13,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Angesichts einer Verlangsamung im vierten Quartal und infolge dazu geführter Gespräche mit dem spanischen Versorger kürzte Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie etwas seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda). Iberdrola sei aber auf Kurs, um den Nettogewinn im Jahr 2025 in den Bereich von bis zu 5,9 Milliarden Euro zu hieven./tih/la;