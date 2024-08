NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola nach einem angekündigten Kauf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,60 Euro belassen. Der spanische Energiekonzern übernehme die Mehrheit am britischen Stromnetzbetreiber ENW "zu einem angemessenen Preis", schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/he;