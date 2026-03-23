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23.03.2026 15:39:17

Hermès (Hermes International) Outperform

Hermès
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitieren./edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
Unternehmen:
Hermès (Hermes International) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
2’400.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’626.50 € 		Abst. Kursziel*:
47.56%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’651.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
45.37%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
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17.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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