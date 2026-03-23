Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Hermès (Hermes International) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2400 Euro belassen. Die von ihm beobachteten europäischen Luxusgüterwerte preisten derzeit mindestens ein, dass sich die Auswirkungen eines Iran-Krieges auf Nachfrage und Gewinne im zweiten und dritten Quartal fortsetzen werden, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zusätzliche Risiken sieht er für Sportaktien Adidas und Nike sowie für Kering und Burberry. Zu den am stärksten überverkauften und daher attraktiveren Papieren zählt er Hermes und in geringerem Maße EssilorLuxottica, die von einer geringen Umsatzabhängigkeit vom Nahen Osten und/oder von hohen Margen profitieren./edh/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|
Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
2’400.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’626.50 €
|
Abst. Kursziel*:
47.56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’651.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.37%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Hermès (Hermes International)
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|15:39
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:39
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:39
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.02.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Hermès (Hermes International)
|1’490.53
|-1.36%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:39
|
RBC Capital Markets
Nike Outperform
|15:39
|
RBC Capital Markets
Hermès Outperform
|15:27
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|15:27
|
RBC Capital Markets
Richemont Sector Perform
|15:26
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|15:26
|
RBC Capital Markets
adidas Sector Perform
|15:25
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform