NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hermes vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2160 Euro belassen. Der Luxuskonzern dürfte den Umsatz im dritten Quartal um 9 Prozent auf gut 3,65 Milliarden Euro gesteigert haben, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Quartalsvergleich bedeute das eine Verlangsamung, auch wegen des Chinageschäfts./mis/tih;