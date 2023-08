Henkel vz. 74.86 CHF 2.46% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseanhebung von 66 auf 74 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis positiv überrascht, schrieb Analyst Eamonn Ferry in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die schwache Volumenentwicklung jedoch gebe weiterhin Grund zur Sorge./la/he;

