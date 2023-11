ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Papiere von Hellofresh beim Kursziel von 14 Euro mit "Sell" aufgenommen. Das Geschäftsmodell habe den Kochboxenversender in der Corona-Zeit stark gemacht, post-Covid sorge es aber für einen Durchhänger, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hält die Markterwartungen für 2024 für zu hoch. Im Kontext wohl sinkender Prognosen erscheine auch die niedrige Bewertung in anderem Licht./ag/la;