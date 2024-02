NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kochboxenlieferant sei derzeit unbestreitbar einigem operativem Gegenwind ausgesetzt, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrutsch erscheine aber übertrieben. Denn bei den Gewinnerwartungen gebe es eine positive Trendwende, und ein Worst-Case-Szenario im US-Geschäft sei inzwischen im Kurs enthalten. Eine Senkung der Unternehmensziele für 2025 sei wahrscheinlich, sollte aber nach dem starken Rückgang zuletzt nur einen begrenzten Kurseinfluss haben./gl/zb;