NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel lobte am Dienstag nach Vorabzahlen das "großartige Quartal" des Kochboxenanbieters. Das operative Ergebnis von 72 Millionen Euro liege klar über dem Konsens und seiner Prognose von etwa 40 Millionen Euro. Marketing sei deutlich zurückgefahren worden. Nun komme es darauf an, den Kundenstamm zu halten./ag/ajx;